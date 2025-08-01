Более 420 нарушений правил парковки зафиксировали в Подмосковье в июле

Порядка 70 автомобилей водителей, нарушивших правила парковки, эвакуировали на территории Московской области в июле. Еще более 350 автовладельцев получили штрафы по итогам видеофиксации нарушений. Всего за месяц зарегистрировано 425 нарушений, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Неправомерные действия водителей были зафиксированы по обращениям, поступившим от жителей через приложение «Народный инспектор». Выявить факты неправильной парковки сотрудникам министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области также помогли камеры системы «Безопасный регион».

«Наши инспекторы проводят выездные обследования дворовых территорий на предмет отсутствия препятствий для движения спецтранспорта, в том числе мусоровозов и коммунальной техники. В случае выявления припаркованных авто в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» инспектор принимает решение об эвакуации транспортного средства. С целью повышения эффективности эвакуацию проводим не только днем, но и в ночное время», — сказал зампредседателя правительства Московской областии — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Наибольший объем штрафов за неправильную парковку выписан в:

Красногорске — более 100;

Мытищах — более 30;

Дмитрове — более 30;

Подольске — более 25.

Больше всего машин эвакуировано в Ленинском, Домодедово и Одинцово.

В числе выявленных нарушений:

размещение транспортных средств, препятствующих вывозу ТКО с контейнерной площадки;

размещение транспортных средств на газоне;

размещение машин на детской или спортивной игровой площадке.

Сумма штрафов за нарушение правил парковки во дворах для граждан варьируется от 3 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей; для юридических лиц — от 10 до 30 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.