сегодня в 16:39

Более 42 тысяч заявлений на оформление соцкарты жителя МО поступило на регпортал с начала года

Уже более 42 тысяч заявлений на оформление социальной карты жителя Московской области подано с начала 2026 года. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг, напомнили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Услуга «Социальная карта жителя Московской области» доступна на портале в разделе «Поддержка» — «Соцкарты и документы». Получить соцкарту могут льготные категории граждан, которые зарегистрированы в Подмосковье.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется в течение 16 рабочих дней. Готовую пластиковую карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.

Напомним, социальная карта предоставляет бесплатный проезд на транспорте Московской области, города Москвы и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, а также скидки в некоторых магазинах и аптеках.

Также подать заявление на оформление социальной карты можно в мобильном приложении Добродел.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.