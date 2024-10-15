Более 400 обращений жителей Подмосковья отработали коммунальные службы за неделю

За минувшую неделю сотрудники коммунальных систем Московской области зафиксировали и приняли в работу более 400 обращений от жителей из местных округов, где предприятие ведет основную деятельность: Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура, Электросталь, Богородский и Лосино-Петровский. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

211 обращений поступило через различные электронные ресурсы. Из них 195 касались вопросов водоснабжения и качества воды, 12 — работы систем водоотведения, 2 — ремонта водопроводных и канализационных колодцев, и еще 2 обращения связаны с модернизацией сетей. Более 200 обращений было направлено от непосредственно местных жителей и управляющих компаний. Около 70% этих заявок касались засоров внутриквартальных сетей, свыше 20% — вопросов теплоснабжения.

Также лаборатории филиалов коммунальных систем Московской области провели пробы воды на внешних сетях и объектах. По результатам анализов были запланированы или проведены соответствующие мероприятия. На сегодняшний день отработано 93% всех поступивших заявок, остальные находятся в стадии исполнения.

«Наша главная задача — оперативно реагировать на запросы жителей и оказывать им качественные коммунальные услуги. Мы делаем все возможное, чтобы решать проблемы, возникающие в нашем регионе, в кратчайшие сроки. Это подтверждается высоким процентом успешно отработанных заявок — более 90% уже решены, и в ближайшее время будут отработаны оставшиеся», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность оперативной реакции на обращения жителей.

«Наша задача — оперативно отрабатывать жалобы, реагировать на то, что беспокоит людей», — отметил глава региона.