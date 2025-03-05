Более 400 км автодорог расчистили от снега на минувшей неделе в Люберцах

Более 400 км дорог муниципального и регионального значения, расположенных в границах городского округа Люберцы, были обработаны противогололедными материалами и очищены от снега, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В работах по зимнему содержанию автодорог на минувшей неделе было задействовано 104 единицы специализированной техники и 126 рабочих. Проведены работы по противогололедной обработке с последующей очисткой проезжей части дорог общей протяженностью 485 км. Регулярно выполнялась очистка и содержание остановочных павильонов, пешеходных переходов и других общественных зон», — отметил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Иван Игнатов.

Он уточнил, что за прошедшую неделю дорожными службами также были очищены от снега тротуары регионального и муниципального значения общей протяженностью 176 км.

Кроме того, он добавил, что с начала года подрядными организациями на автомобильных дорогах было отремонтировано 1478 ям общей площадью 2 622 кв. метров.

Служба инспекции дорог ежедневно проводит мониторинг асфальтобетонного покрытия для выявления повреждений и составления графиков ямочного ремонта. Для обращений граждан работает горячая линия управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры: 8 (498) 732-80-08 (доб. 206).

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.