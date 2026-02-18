сегодня в 16:46

Более 4 тыс заявлений на подключение к инженерным сетям подано в Подмосковье

С начала 2026 года на региональном портале подано более 4 тысяч заявлений на выдачу технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Земля», подраздела «Инфраструктура и подключение». Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.

Благодаря услуге в электронном виде можно получить следующие документы:

технические условия;

договор о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории Подмосковья;

акт о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории Подмосковья,

акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя,

информацию о возможности подключения к инженерным сетям для проведения аукционов аренды земельных участков.

В рамках одного обращения возможно единовременно оформить заявку сразу по нескольким видам ресурсов: теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, — выбрав желаемые.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.