Более 4 тыс заявлений на подключение к инженерным сетям подано в Подмосковье
Фото - © Работа в офисе/Медиасток.рф
С начала 2026 года на региональном портале подано более 4 тысяч заявлений на выдачу технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Услуга доступна на портале в разделе «Земля», подраздела «Инфраструктура и подключение». Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.
Благодаря услуге в электронном виде можно получить следующие документы:
- технические условия;
- договор о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории Подмосковья;
- акт о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории Подмосковья,
- акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя,
- информацию о возможности подключения к инженерным сетям для проведения аукционов аренды земельных участков.
В рамках одного обращения возможно единовременно оформить заявку сразу по нескольким видам ресурсов: теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, — выбрав желаемые.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.
«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.