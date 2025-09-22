сегодня в 13:34

Более 4 тыс обращений отработали специалисты «Мособлводоканала» с начала года

В «Мособлводоканале» подвели промежуточные итоги работы с обращениями граждан за 8 месяцев 2025 года. Всего специалисты отработали 4 087 обращений, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Наибольшее количество обращений поступило из городских округов:

Павловский Посад — 900

Орехово-Зуево — 870

Богородский — 883

Лосино-Петровский — 632

Электросталь — 594

Шатура — 152.

Все эти поступившие заявки были выполнены или закрыты.

Среди вопросов, которые принимали в работу специалисты — обеспечение централизованного водоснабжения, приведение в нормативное состояние колодцев, а так же — ремонт внешних сетей водотведения и водоснабжения.

По всем возникающим вопросам жители могут обратиться по единому номеру «Мособлводоканала»: 8 (800) 222-02-05. Звонок по номеру бесплатный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.