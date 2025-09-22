Более 4 тыс обращений отработали специалисты «Мособлводоканала» с начала года
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
В «Мособлводоканале» подвели промежуточные итоги работы с обращениями граждан за 8 месяцев 2025 года. Всего специалисты отработали 4 087 обращений, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Наибольшее количество обращений поступило из городских округов:
- Павловский Посад — 900
- Орехово-Зуево — 870
- Богородский — 883
- Лосино-Петровский — 632
- Электросталь — 594
- Шатура — 152.
Все эти поступившие заявки были выполнены или закрыты.
Среди вопросов, которые принимали в работу специалисты — обеспечение централизованного водоснабжения, приведение в нормативное состояние колодцев, а так же — ремонт внешних сетей водотведения и водоснабжения.
По всем возникающим вопросам жители могут обратиться по единому номеру «Мособлводоканала»: 8 (800) 222-02-05. Звонок по номеру бесплатный.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.