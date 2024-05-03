Более 3 тыс работников «Мособлэнерго» поучаствовали в субботниках в Подмосковье

3,4 тыс. специалистов «Мособлэнерго» приняли участие в субботниках в Московской области с 15 по 21 апреля 2024 года. За это время энергетики собрали и вывезли с территорий вокруг баз производственных отделений и трансформаторных подстанций 554 кубометра мусора, пожухлой листвы и опавших веток. После зимы было приведено в порядок более 256 тыс. кв. метров территорий, окрашено 11,2 тыс. кв. метров фасадов подстанций и четыре тысячи погонных метров бордюров. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Работы проводились на территории всех филиалов и производственных отделений «Мособлэнерго».

Персонал компании проводил работы по очистке внутренних и прилегающих территорий производственных помещений, охранных зон трансформаторных и распределительных подстанций. Также работники принимали участие в муниципальных субботниках, проводимых администрациями городских округов в парках, скверах, у мемориалов памяти погибшим в Великой Отечественной войне, а также в местах общего пользования.

Мероприятия по уборке территории ежегодно проводятся в «Мособлэнерго» в рамках традиционных субботников, которые проходят в апреле по распоряжению губернатора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.