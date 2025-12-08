Более 2,9 тысячи новых специалистов начали работать в сфере ЖКХ Подмосковья с января

С начала 2024 года в муниципальные учреждения и управляющие организации Московской области трудоустроили 2 965 специалистов для работы в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает привлекать квалифицированные кадры в сферу городского хозяйства. Главная цель — формирование профессиональной команды для обеспечения высокого качества коммунальных услуг.

С января 2024 года в муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий приняли 2 642 специалиста, еще 323 человека начали работу в управляющих организациях региона. Среди новых сотрудников — 2 082 дворника, 307 машинистов, 250 водителей, 218 подсобных рабочих и уборщиков, 50 слесарей-сантехников, 31 рабочий других специальностей, 19 электромонтеров и 8 электрогазосварщиков.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что для системного решения кадрового вопроса проводится ежедневный мониторинг и анализ потребности в специалистах. Наиболее востребованы дворники, сантехники и механизаторы. Специалистам предоставляют общежития, социальную поддержку и профессиональное обучение.

Работа по привлечению новых сотрудников остается одним из приоритетных направлений министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022—2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.