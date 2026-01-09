Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 15:34

Более 28 тыс специалистов вышло на улицы Подмосковья для уборки снега

С самого утра коммунальные службы Подмосковья борются с последствиями снегопада. Глубина снега в некоторых муниципалитетах достигает 40 см, сообщает министерство по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области.

В первую очередь коммунальными службами очищаются входные группы домов, лестницы и подъезды к контейнерным площадкам, далее — детские и спортивные площадки, парковки вблизи МКД.

Более 7 тыс. единиц подметающей и обрабатывающей техники вышло на уборку придомовых территорий и общественных пространств, а также муниципальных дорог.

Для уборки тротуаров и узких пространств задействовано 3,1 тыс. единиц средств малой механизации — ручных роторов; более 28 тыс. специалистов городского хозяйства МБУ и управляющих организаций осуществляют ручную уборку снега.

Для оперативной уборки привлечены дополнительные силы и средства подрядных организаций, а также министерств и ведомств. Для всех бригад организовано горячее питание и согревающие напитки.

Минувшей ночью Московскую область накрыл мощный циклон «Фрэнсис». В регионе наблюдаются сильная метель и гололедица, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что сейчас все службы работают в круглосуточном режиме, основные усилия направлены на расчистку дорог, тротуаров и подъездов к домам.

