Более 2,7 тыс проб отобрал и проанализировал «Мособлводоканал» за две недели ноября

Специалисты Мособлводоканала, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, в течение двух недель провели отбор и анализ 2 768 проб воды и стоков Павлово-Посадского, Электростали, Богородского, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуевского городских округах, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках производственного контроля качества ресурсов, разработанного в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, за первую половину ноября специалистами было исследовано 1 992 пробы питьевой воды и 776 проб сточной воды.

Подобные мероприятия позволяют своевременно выявлять любые изменения состава воды и корректировать процессы ее очистки. Проверяются разнообразные характеристики, начиная от физико-химического анализа и заканчивая бактериологическими показателями и температурой жидкости.

Благодаря тщательному контролю и регулярным исследованиям сотрудники Мособлводоканала обеспечивают устойчивое функционирование водоисточников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.