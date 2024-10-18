Более 225 тыс электросчетчиков бесплатно заменили в домах Москвы с начала года

Свыше 225 тыс. электросчетчиков заменили бесплатно в жилых домах столицы за январь — сентябрь. Планируется установить еще 85 тыс. новых приборов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы .

Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, работы проводятся бесплатно.

«С 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к „Мосэнергосбыту“», — напомнил Бирюков.

Старые счетчики, которые вышли из строя, демонтируют. Срок службы новых — 30 лет. Дополнительно с новыми счетчиками устанавливают оборудование, которое поможет подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии в будущем. Благодаря этому москвичам не придется передавать данные об энергопотреблении, так как система сделает это автоматически.

Работы проводят в соответствии с графиком. О дате сообщают заранее с помощью объявления на стендах в домах. График работ жители могут посмотреть на сайте «Мосэнергосбыта» или в мобильном приложении.

Ранее сотрудники столичного комплекса городского хозяйства начали включать отопление в многоэтажных домах и объектах социальной сферы. Система включается постепенно.