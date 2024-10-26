Более 200 тыс деревьев и кустарников начали готовить к зиме на ВДНХ

Специалисты начали готовить к зиме более 200 тыс. деревьев и кустарников, расположенных на территории ВДНХ, сообщается на сайте мэра Москвы.

Сейчас там убирают опавшую листву и плоды из-под яблонь и груш, обрезают деревья. Кроме того, ведется замена газонов и удобрение почвы.

Еще один важный этап подготовки к зиме — диагностика возрастных деревьев. Сначала их визуально осматривают. Затем проводится инструментальная диагностика. Так специалисты могут выявить небезопасные экземпляры и предотвращают удаление здоровых деревьев.

Также специалисты окучивают штамбовые розы, зимующие на ВДНХ. Всего на выставке 180 экземпляров. Их перевезли в технический питомник, где они будут лежать в деревянных коробках. В апреле их вернут на место. Кроме того, специалисты высаживают тюльпаны и другие луковичные растения.

Ранее стало известно, что на ВДНХ отреставрировали 38 объектов культурного наследия за 10 лет. Речь идет о скульптурах, памятниках, фонтанах и т. д.