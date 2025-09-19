Более 200 случаев парковки на газоне зафиксировали в Подмосковье за неделю

Фиксировать неправильную парковку транспортных средств во дворах и на общественных территориях помогают жители Подмосковья при помощи раздела «Народный инспектор». Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает работу по борьбе с недобросовестными водителями, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, за неделю сентября через раздел «Народный инспектор» было выявлено 219 случаев парковки в зонах зеленых насаждений. Сумма штрафов по итогам контрольно-надзорных мероприятий составила 944 тыс. рублей.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в городских округах:

Люберцы — 42;

Ленинский — 19;

Химки — 19.

«Оставить автомобиль на газоне может показаться удобным решением, однако это является грубым нарушением и грозит административным штрафом. Напомню, что информацию о нарушителях могут сообщить сами жители, свидетели или просто неравнодушные граждане через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», — подчеркнул зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Чтобы подать обращение нужно записать видео, на котором будет зафиксирован факт совершения правонарушения и госномером автомобиля.

Штраф за парковку на газонах для физических лиц составит 1-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10-15 тыс. рублей, а для юридических — 30-100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.