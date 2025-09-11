Более 2 тыс заявлений на согласование границ смежных участков подали в Подмосковье

С начала года онлайн-услугой по согласованию границ смежных земельных участков на портале госуслуг Подмосковья воспользовались более 2 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

В Подмосковье можно дистанционно согласовать границы земельных участков, прилегающих к территориям, находящимся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля» — «Кадастр и регистрация прав». Получить ее могут собственники земельного участка, в отношении которого предстоит выполнить кадастровые работы по межеванию с целью получения документа о согласовании границ.

Теперь к услуге подключен искусственный интеллект, который распознает прикрепленные к заявлению документы и выявляет некорректно загруженные файлы. Это помогает исправить ошибку еще до отправки заявки в ведомство.

Услуга предоставляется бесплатно. Результат оказания услуги поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней после подачи заявления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.