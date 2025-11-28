Более 2 МВт мощности выдадут кинопарку «Москино» в Новой Москве

Специалисты компании «Россети Московский регион» завершили строительно-монтажные работы для подключения более 2 МВт дополнительной электрической мощности кинопарку «Москино» в Троицком районе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Москино» является частью столичного кинокластера, который создает единую инфраструктуру для кинопроизводителей в рамках инициативы «Москва — город кино». На территории кинопарка уже обустроены 24 натурные площадки и павильоны с выразительными декорациями, изображающими разные исторические периоды. Среди них можно выделить: «Уездный город», «Центр Москвы», «Аэропорт „Юрово“, „Москва 1940-х годов“, „Соборная площадь Москвы“, „Глухая деревня“, „Витебский вокзал“ и прочие.

Чтобы обеспечить «Москино» необходимой электроэнергией, специалисты «Россети Московский регион» установили распределительный пункт на 10 кВ, оснащенный современным российским электрооборудованием, и проложили 1,2 километра кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ. Данные меры позволят запитать электроэнергией декорации комплекса «Современная Москва», музей техники В. Задорожного, два открытых павильона с военной техникой, а также нарастить мощность культурно-досугового центра.

С начала возведения кинопарка «Москино» суммарно для его нужд было выделено почти 6 МВт мощности. В рамках этой работы энергетики ввели в эксплуатацию пять блочных комплектных двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ суммарной мощностью 11,5 МВА и проложили свыше 10 километров кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ.

Подключение объектов кинопарка выполнено по второй категории надежности, что обеспечивает бесперебойное энергоснабжение: в случае технологического сбоя на одной из линий электропередачи питание автоматически будет переключено на резервную.