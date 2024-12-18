Более 1,4 тыс ТЦ Подмосковья обследовано на предмет наличия договоров с регоператорами

Под контролем министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области региональные операторы проводят обследования торговых центров на предмет наличия договоров на вывоз отходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ключевая цель — избежать образования навалов мусора на территории Московской области и вовлечения в процесс транспортировки «серых» возчиков.

«Чтобы сэкономить средства, недобросовестное руководство торговых центров часто обращается к нелегальным перевозчикам отходов. В связи с этим уже на протяжении полугода мы ведем работу по контрактации всех крупных комплексов. Проверено более 1 400 объектов, из них у 97% заключены соответствующие соглашения. По оставшимся 3% вся информация своевременно была передана в работу органам местного самоуправления, которые подготовили уведомления на заключение договоров», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В случае отказа от заключения контрактов соответсвующие заявления передаются в правоохранительные органы. Нарушителей ждет административная ответственность и штраф до 500 тыс. рублей.

В случае смены места ведения деятельности, необходимо об этом уведомить своего регионального оператора, а в случае смены кластера — подать заявку в другой РО для заключения договора.

С подробной информацией о порядке и условиях контрактации можно ознакомиться на официальных сайтах региональных операторов, а с тарификацией — на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.