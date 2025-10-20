Более 1,4 тыс контейнеров установили на территории Ногинского кластера с начала года

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Ногинского кластера Московской области ежедневно обслуживает более 1,7 миллиона жителей в 12 муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

На балансе филиала «Подмосковный» находится более 20 500 контейнеров для раздельного сбора ТКО и 1 200 бункеров объемом 8 куб. м для крупногабаритных отходов. Эти емкости используются жителями круглосуточно, независимо от погодных условий, обеспечивая экологичное хранение отходов на более чем 3 000 специализированных площадках.

Такой парк емкостей требует постоянного обновления и модернизации, поэтому регоператор регулярно ремонтирует поврежденные и приобретает новые контейнеры и бункеры для замены вышедших из строя в результате повышенной нагрузки или вандализма.

Только с начала года регоператором были установлены более 1 400 новых контейнеров, заменивших утраченные ранее. А благодаря усилиям ремонтной службы получили вторую жизнь еще порядка 1 000 старых емкостей, вернув эстетичный и функциональный облик.

Систематическая работа позволяет поддерживать высокий уровень чистоты каждый день.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.