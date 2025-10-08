Более 111 тыс заявок на компенсацию ЖКУ поступило на портал госуслуг Подмосковья

С начала года жители Московской области подали свыше 111 тыс. электронных заявлений на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Подать заявление на получение компенсации могут льготные категории граждан, зарегистрированные в Московской области, например, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, педагоги в сельской местности и др. льготники.

Чтобы оформить услугу, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронное заявление, ввести реквизиты организации ЖКУ или приложить документы, которые подтверждают оплату. Решение поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.