Более 110 единиц спецтехники будут применять для уборки снега в Ленинском округе

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов посетил с рабочим визитом Ленинский городской округ. Вместе с главой округа Станиславом Каторовым они проанализировали организацию вывоза отходов из контейнеров у многоэтажных домов и уборки дворовых территорий в зимний сезон, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Станислав Каторов рассказал представителям министерства о текущей обстановке с парковкой на придомовых территориях и состоянии контейнерных площадок. Также генеральный директор Каширского регионального оператора поделился новыми методами утилизации отходов в Ленинском округе.

«Продолжаем лично посещать муниципалитеты. Сегодня пообщались с главой и представителями регионального оператора по вопросам устранения нарушений в части вывоза ТКО, уборки снега и мер борьбы с запаркованностью. Основная точка роста — отказ от сторонних возчиков в пользу регоператора для обеспечения прозрачного маршрута ТКО. Видим также эффективную работу искусственного интеллекта в этом вопросе — с начала года камеры системы „Безопасный регион“ вынесли порядка 100 постановлений о ненадлежащей парковке у КП, и более 170 постановлений вынесено с помощью „Народного инспектора“, — сказал Владислав Мурашов.

В пресс-службе добавили, что в ходе визита была осмотрена коммунальная техника в муниципальном бюджетном учреждении «Благоустройство», которое занимается чисткой общественных мест, дворовых площадок, парков и скверов. На балансе учреждения свыше 110 специальных автомобилей, из которых 10 были приобретены Министерством в 2024 году. Во время инспекции шел сильный снегопад, что позволило проверяющим на практике оценить эффективность уборки снега в дворах и проездах.

«По итогам проверки со стороны министерства были даны соответствующие рекомендации как Ленинскому округу четче и грамотнее отработать зимний период», — отметила заместитель главы городского округа Татьяна Калямина.

Она также отметила, что Ленинский городской округ участвует в программе по модернизации контейнерных площадок, которая рассчитана на два года — 2024 и 2025. В текущем году в муниципалитете отремонтировали 33 площадки, еще 25 планируют обновить в следующем году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.