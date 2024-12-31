Более 1000 сотрудников «Россети Московский регион» обеспечивают электроснабжение в новогоднюю ночь

Специалисты компании «Россети Московский регион» готовы обеспечить надежное и бесперебойное функционирование электросетевого комплекса в предстоящую новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На дежурстве во всех подразделениях компании столицы и Подмосковья находятся 236 бригад (95 в Москве и 141 в Подмосковье) в составе 690 человек (295 в столице и 395 в Подмосковье). И это только оперативный персонал, не считая диспетчеров и других специалистов, отвечающих за надежное электроснабжение потребителей. Также в арсенале энергетиков 281 единица спецтехники (119 в Москве и 162 в Московской области). В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

137 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 48,9 МВт готовы обеспечить резервное электроснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Помимо этого, организован непрерывный контроль работы оборудования подстанций и линий электропередачи. Особое внимание — к работе энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение мест массового отдыха граждан.

Энергетики компании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется постоянный онлайн-мониторинг погодных условий.

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220), либо написав Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион». Найти чат-бот можно в закрепленных сообщениях официального телеграм-канала «Россети Московский регион».