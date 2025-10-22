Более 100 водителей мусоровозов Подмосковья получат класс вождения

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:43

С 1 ноября 119 водителей компании «Эколайф» получат повышение класса, что отразится на их заработной плате, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Комиссия по присвоению классности подвела итоги работы и определила лучших сотрудников. Первый класс будет присвоен 9 водителям, а второй класс — 110 специалистам.

Распределение по подразделениям:

ОП Кашира: 6 водителей первого класса и 30 водителей второго класса;

ОП Руза: 2 водителя первого класса и 14 водителей второго класса;

ОП Химки: 1 водитель первого класса и 19 водителей второго класса;

ОП Сергиев Посад: 25 водителей второго класса;

ОП Луховицы: 15 водителей второго класса;

ОП Домодедово: 7 водителей второго класса.

Водители второго класса получат надбавку в размере 20% от оклада, а первого класса — 40%.

Компания «ЭкоЛайф» обслуживает 38 городских и муниципальных округов трех кластеров — Сергиево-Посадский, Рузский и Каширский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.