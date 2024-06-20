Более 100 единиц техники устраняют последствия шторма в Химках

В Химках устраняют последствия урагана. На улицы округа выведены более 100 единиц техники и 400 человек. Коммунальные службы убирают поваленные деревья, восстанавливают поврежденные конструкции и ограждения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Специалисты проводят мониторинг территорий во всех микрорайонах Химок, выявляют места наибольшего скопления воды, определяют участки, пострадавшие от шквалистого ветра. Особое внимание — точкам массового пребывания людей, пристанционным площадям, остановкам, спускам и подъемам. Коммунальные службы с помощью спецтехники оперативно устраняют последствия стихии.

По прогнозам синоптиков, сильный дождь, шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду может сохраниться до конца дня 20 июня. По возможности воздержитесь от прогулок. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим, пропускайте пешеходов и избегайте резких маневров. Не паркуйте машины вблизи деревьев и шатких конструкций. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

