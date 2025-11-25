Более 10 светильников заменили на современные светодиодные в Можайском округе

В рамках плановой работы в сквере у ЗАГСа в Можайском округе проходит замена уличных светильников. Специалисты коммунальных служб демонтируют устаревшие модели и устанавливают новые — на светодиодах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в сквере будет обновлено более 10 точек освещения. Новые лампы отличаются ярким белым светом, который обеспечивает лучшую видимость и контрастность в темное время суток. Это повышает уровень безопасности для пешеходов во время вечерних прогулок.

Ключевые преимущества новых светильников — их экономичность и долгий срок службы. Светодиодные лампы потребляют меньше электроэнергии, а их ресурс рассчитан на 30 тыс. часов непрерывной работы. При стандартном режиме использования этого хватит более чем на 8 лет, что позволит городу существенно сэкономить на обслуживании и заменах.

Работы проводятся в плановом порядке и направлены на создание комфортной и современной городской среды.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.