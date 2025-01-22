Более 10 новых пунктов приема стеклотары появилось в Подмосковье
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
С начала года компания-производитель стеклотары из Тверской области запустила в Подмосковье пилотный проект по сбору стекла, как отдельного вида фракции. Специалисты предприятия уже установили специальные брендированные емкости в пяти муниципальных образованиях региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Основная идея экопроекта по установке емкостей — прием у организаций и населения стеклотары для ее дальнейшей переработки. В настоящее время с этой целью на разных территориях региона компанией открыто 14 точек сбора стеклотары.
Контейнеры установлены в:
- г. о. Химки;
- г. о. Клин;
- м. о. Истра;
- г. о. Одинцово;
- г. о. Мытищи.
Как отмечают представители компании, жители Подмосковья активно включились в процесс раздельного сбора отходов.
Все собранное вторичные ресурсы из баков забирают и вывозят на предприятие в Тверь. Ежегодно здесь перерабатывается более 150 тонн стеклобоя.
Из пригодного к переработке сырья изготавливают широкий спектр высококачественной тары белого, зеленого и коричневого стекла для упаковки продукции.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.
«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.