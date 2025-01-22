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Более 10 новых пунктов приема стеклотары появилось в Подмосковье

С начала года компания-производитель стеклотары из Тверской области запустила в Подмосковье пилотный проект по сбору стекла, как отдельного вида фракции. Специалисты предприятия уже установили специальные брендированные емкости в пяти муниципальных образованиях региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Основная идея экопроекта по установке емкостей — прием у организаций и населения стеклотары для ее дальнейшей переработки. В настоящее время с этой целью на разных территориях региона компанией открыто 14 точек сбора стеклотары.

Контейнеры установлены в:

г. о. Химки;

г. о. Клин;

м. о. Истра;

г. о. Одинцово;

г. о. Мытищи.

Как отмечают представители компании, жители Подмосковья активно включились в процесс раздельного сбора отходов.

Все собранное вторичные ресурсы из баков забирают и вывозят на предприятие в Тверь. Ежегодно здесь перерабатывается более 150 тонн стеклобоя.

Из пригодного к переработке сырья изготавливают широкий спектр высококачественной тары белого, зеленого и коричневого стекла для упаковки продукции.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.