сегодня в 18:38

Более 1 тыс жителей Волоколамского округа смогут подключиться к газу

Мособлгаз строит новые газораспределительные сети в Волоколамском м. о., чтобы обеспечить газом более 1000 жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Масштабное строительство в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» проходит по границам деревень Анино, Трехмарьино, Рождествено, поселка Чисмена и села Покровское. Строительство 10 километров сетей выполняется открытым способом, еще 2,5 километра строятся закрытым способом с помощью горизонтально-направленного бурения. Закрытый способ позволит избежать повреждения дорожного полотна и обойти коммуникации водоснабжения.

Работы будут завершены до конца года. Далее жители 481 домовладения смогут подвести газ по Социальной газификации бесплатно до границ участков.

Напомним, в губернаторскую программу газификации в этом году вошли 70населенных пунктов Подмосковья, к газу смогут подключиться 9,3 тысячи жителей региона. После завершения работ по губернаторской программе жители смогут подайте заявку на Социальную газификацию.

Напомним, чтобы включить негазифицированный населенный пункт в губернаторскую программу жителям необходимо подать заявку в министерство энергетики Московской области при условии соблюдения двух критерий:

• в населенном пункте прописано не менее 30 человек;

• стоимость капитальных затрат на 1 человека не превышает 450 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.