Более 1 тыс пешеходных переходов промыли в Москве

В рамках месяца по благоустройству в столице промыли 1075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. На время работ их не закрывали, а оставляли проход для людей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Каждое сооружение тщательно очистили по определенной технологии, при необходимости привлекали спецтехнику», — рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сначала подземные переходы очистили вручную, а затем промыли стены, лестничные сходы и гранитные парапеты аппаратами высокого давления и щетками. Некоторые места покрасили, еще отремонтировали элементы сооружений.

Для промывки надземных переходов использовали автовышки. На стекло наносили моющее средство и смывали его водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.

Всего в рамках месяца по благоустройству промыли около 2 тыс. объектов. Также специалисты отремонтируют более 30 мостовых сооружений в столице в этом году.