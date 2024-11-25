Более 1 тыс дворников ликвидировали последствия снегопада в Балашихе за выходные

1 048 дворников и 133 единицы техники устраняли последствия снегопада в Балашихе в выходные. Также во время уборки представители коммунальных служб обработали проезжие части противогололедными средствами, сгребали и подметали снег, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории городского округа в уборке снега были задействованы:

880 дворников и 103 единицы техники от управляющих организаций Балашихи;

168 дворников и 30 единиц техники от МБУ «Благоустройство — Балашиха».

Убирали входные группы к многоквартирным домам, далее очищали подъезды к контейнерной площадке, лестницы и спуски. После коммунальщики чистили пешеходные дорожки и тротуары, проезды и парковки. Затем приступили к детским и спортивным площадкам.

Очищали от снега тротуары, необходимые, чтобы дойти до остановки, переходов, магазинов, мест общего пользования, социальных, медицинских и учебных учреждений, входные группы домов, лестницы и пролеты. Затем от снега убрали все остальные территории, связанные с игровыми зонами.

Коммунальщики предупреждают: во время снегопадов нужно быть осторожными за рулем. Стоит соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Не рекомендуется парковать личный транспорт в неположенных местах вдоль дорог — это затрудняет уборку и снижает видимость пешеходов другим водителям.

По вопросам уборки снега и наледи жители Балашихи могут обращаться в свою управляющую компанию или на региональный портал «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.