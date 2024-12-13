сегодня в 16:23

Более 1 млн бонусов за оплату ЖКХ получили клиенты расчетного центра Подмосковья

Участники программы «Коммунальный бонус» от «МосОблЕИРЦ» получили более одного миллиона купонов на скидки и подарки. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Накануне Нового года на странице «Коммунального бонуса» можно найти полезные скидки и интересные идеи для подарков коллегам, родным и близким. На выбор — 120 различных предложений в категориях: супермаркеты и доставка, образование и развлечения, путешествия и здоровье, одежда, бытовая техника и другие.

Получать «Коммунальные бонусы» можно после каждого онлайн-платежа, совершенного через дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ:

в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ;

через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта МосОблЕИРЦ;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

После оплаты откроется страница программы «Коммунальный бонус», где можно выбрать понравившееся предложение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.