Более 1 млн бонусов за оплату ЖКХ получили клиенты расчетного центра Подмосковья
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Участники программы «Коммунальный бонус» от «МосОблЕИРЦ» получили более одного миллиона купонов на скидки и подарки. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Накануне Нового года на странице «Коммунального бонуса» можно найти полезные скидки и интересные идеи для подарков коллегам, родным и близким. На выбор — 120 различных предложений в категориях: супермаркеты и доставка, образование и развлечения, путешествия и здоровье, одежда, бытовая техника и другие.
Получать «Коммунальные бонусы» можно после каждого онлайн-платежа, совершенного через дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ:
- в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ;
- через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта МосОблЕИРЦ;
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
После оплаты откроется страница программы «Коммунальный бонус», где можно выбрать понравившееся предложение.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.