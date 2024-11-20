Блочно-модульную котельную привезли в деревню Поречье Рузского округа

В Рузском городском округе на постоянной основе проходит мониторинг готовности многоквартирных домов и соцобъектов к отопительному сезону. Администрация Рузского округа находится в постоянном контакте с жителями, чтобы оперативно решать проблемы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в октябре жители деревни Поречье обратились по поводу ненормативной подачи отопления. Ситуацией администрация владеет: котельная, которая обслуживает эту территорию, имеет большой износ оборудования, а строительство новой газовой котельной запланировано только на 2025–2026 гг.

«Для того, чтобы избежать всех возможных проблем с поставкой тепла в дома, мы приняли решение об установке в Поречье блочно–модульной котельной на жидком топливе. БМК уже установлена и в случае аварийной остановки основной котельной или каких-либо иных внештатных ситуаций готова приступить к работе», — прокомментировал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что индивидуальные тепловые пункты позволяют более рационально расходовать ресурсы. Автоматическая система по температуре наружного воздуха самостоятельно принимает решение, какую температуру подавать в квартиры.

«Наша задача — максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении», — сказал Воробьев.