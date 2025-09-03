Блочно-модульную котельную на 1-й Дзержинской улице в Кашире откроют в октябре

На 1-й Дзержинской улице в Кашире завершается строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 6 МВт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава округа Роман Пичугин посетил стройплощадку и обсудил ход работ с подрядчиком. Внутреннее оборудование полностью установлено, идет сборка здания, а также подключение к водопроводу и газу.

Тепло от новой котельной получат четыре социально значимых объекта:

школа № 9,

подстанция скорой помощи,

здание полиции,

патологоанатомическое отделение Каширской больницы.

Запуск объекта запланирован на октябрь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье реализуется самая масштабная в стране программа по модернизации ЖКХ.

«Мы уже улучшили 39 котельных и ЦТП, 185 км сетей, обновили больше 600 км линий электропередачи, ввели новые мощности на 180 мегаватт и отремонтировали оборудование на 273 подстанциях. Всего же за 5 лет мы модернизируем 424 котельных и ЦТП, а также почти 800 км теплосетей», — отметил Андрей Воробьев.