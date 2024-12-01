Блочно-модульную котельную хотят построить в Раменском округе в 2025 году

В деревне Верея Раменского округа в следующем году планируют построить блочно-модульную котельную, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Раменский.

Победитель открытого конкурса в электронной форме должен будет выполнить работы и оказать услуги, связанные с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, строительством блочно-модульной котельной на 2 МВт в городском округе Раменский.

БМК появится по адресу: г. о. Раменский, д. Верея (в т. ч. ПИР). Котельная автоматизированная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с передачей аварийных сигналов (диспетчеризацией) на диспетчерскую эксплуатирующей организации.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.