Благоустройство территории университета Росбиотех в Москве выполнено на чем 80%

Специалисты выполнили более 80% работ по благоустройству территории Российского биотехнологического университета на севере столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня на территории вуза реализуется проект создания „Биогорода“, дополнительно по просьбам студентов обновляем территорию, чтобы она стала более функциональной», — подчеркнул он.

Цель проекта — сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а жители столицы посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать. Там планируется созданы условия для применения и демонстрации результатов инновационных разработок.

Предполагается, что территории университета появятся три полноценные функциональные зоны. Первую организовывают во внутреннем дворе главного здания для сотрудников и студентов. Там обустраиваем павильоны для коворкингов и лектория, летнюю открытую сцену с амфитеатром и медиаэкраном, зону отдыха и самоподготовки и еще одно небольшое пространство с круглым сухим фонтаном и амфитеатром. Во второй зоне между корпусами А и В ведется устройство мини-спортивного кластера, там уже установлены столы для настольного тенниса и тренажеры, подготовлена площадка для стритбола, где ведется монтаж амфитеатра. Создается «гастро-парк» с местами для отдыха.

Третья зона практически завершена. Там создана универсальная площадка для игр с мячом, рядом с которой разместили небольшую трибуну, установлены столы для игры в настольный теннис, созданы зона воркаута и площадка с силовыми тренажерами, место для игры в панна-футбол, летняя терраса и зоны для отдыха.

Осенью — весной планируется провести дополнительное озеленение всех трех зон.