Бизнесмены Подмосковья теперь онлайн могут заключить договор на вывоз ТКО

В рамках пилотного проекта в Подмосковье запущена новая электронная услуга, в рамках которой предприниматели региона могут подать заявку и заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) онлайн. Новый сервис для бизнеса размещен на региональном портале госуслуг (РПГУ). Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В подмосковном ЦУР «Бизнес», помимо решения индивидуальных вопросов предпринимателей, специалисты выявляют и системные проблемы. Так, специалисты ЦУР „Бизнес“ получили порядка 80 обращений по вопросам оформления договоров на вывоз ТКО и выявили системную проблему, связанную с отсутствием единого окна и механизма получения услуги, необходимостью заключения договоров в бумажном виде и затягиванием сроков. В результате совместно с министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья и Мингосуправления региона была проведена работа по созданию нового сервиса для бизнеса. Сегодня он запущен в пилотном режиме на базе Рузского регионального оператора, затем мы планируем подключить к сервису и других подмосковных операторов. Сервис позволит предпринимателям быстро заключать договор на вывоз ТКО», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок оказания услуги составляет 15 рабочих дней. Результат можно получить через личный кабинет в виде электронного документа.

«Действительно, сейчас услуга запущена в рамках пилотного проекта на базе Рузского регионального оператора. Такое решение было принято для того, чтобы упростить процесс заключения договоров и сократить административные процедуры. Теперь компании могут подписывать соглашения за пару кликов, что значительно экономит время. Механизм также достаточно простой и прозрачный для бизнеса. Планируем, что эта практика позволит в дальнейшем подключить к сервису и других подмосковных операторов» — сообщил зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Воспользоваться сервисом предприниматели могут онлайн. Для этого необходимо заполнить форму и приложить необходимые документы, региональный оператор проверит заявку и направит межведомственные запросы. Затем оператор принимает решение по заявлению, подписывает договор и направляет предпринимателю. В случае отказа в оказании услуги оператор укажет причины отрицательного решения.

Ознакомиться с перечнем необходимых документов и воспользоваться услугой можно на РПГУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.