Беглов отчитался о готовности коммунальщиков Петербурга к отопительному сезону

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время заседания правительства города рассказал, что инженерно-технический комплекс мегаполиса готов к отопительному сезону. Работы начали в апреле, проводились температурные испытания, сообщает газета «Петербургский дневник» .

К 1 сентября город был полностью подготовлен к пуску тепла. Его могут начать давать в любой момент.

Во время межотопительного периода работники провели проверку 13 ТЭЦ, 795 котельных, 387 ЦТП и 9,6 тыс. км тепловых сетей. За этот период обнаружили и устранили примерно 1 тыс. дефектов. Они могли оказать негативное влияние на подачу тепла и горячего водоснабжения.

Для предотвращения аварий организовали около 1,4 тыс. тренировок. Провели подготовку аварийно-спасательных формирований, дизель-генераторов, резервных котельных, сделали запас топлива.

С 2022 года в Санкт-Петербурге обновляют теплосети. Каждый год производится замена около 280 км труб.