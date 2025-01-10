Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 16:17

Баки для отходов обновлены на более 30 контейнерных площадках Подмосковья

Региональные операторы Подмосковья продолжают ремонтировать и восстанавливать баки на контейнерных площадках региона. Работа не останавливается даже в праздничные дни, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, за первую неделю нового года командой регоператора Каширского кластера емкости для приема отходов обновлены на площадках семи городских округов.

Работы прошли по ряду адресов.

Ленинский округ:

п. Мисайлово, Пригородное шоссе, д. 14: установка бункера КГО;

п. Мисайлово, ул. Современников, д. 5: установка бункера КГО;

п. Мисайлово, Молодёжный бульвар, д. 10: установка бункера КГО;

д. Дрожжино, ЖК «Бутово парк 2», Новое шоссе, д. 4: замена 2-х баков ТКО и установка дополнительных баков ТКО;

с. Молоково, ул. Школьная, д. 6: замена бака ТКО;

д. Дрожжино, ЖК «Бутово парк 2», ул. Южная, д. 19 к1: замена баков ТКО;

г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. 39: замена бака ТКО и установка дополнительного бака ТКО.

Г. о. Коломна:

г. Коломна, пер. Крупской, д. 12а: замена бака РСО;

г. Коломна, с. Коробчеево, ул. Приокская, д. 17: замена баков ТКО;

г. Коломна, с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 119: замена баков ТКО и РСО.

Г. о. Луховицы:

г. Луховицы, ул. Мира, д. 37: замена бака РСО и установка бака ТКО;

с. Гавриловское, д. 1: замена бака ТКО;

с. Григорьевское, ул. Новая, д. 20: замена бака РСО;

с. Нижне-Маслово, д. 175: замена бака ТКО;

г. Луховицы, ул. Тимирязева, д. 120: установка баков ТКО;

г. Луховицы, ул. Первомайская, д. 53: замена бака ТКО.

Г. о. Кашира:

д. Суханово: установка бака ТКО;

п. Новосёлки, ул. Поселковая, д. 2/1: замена бака ТКО;

д. Воскресенское, ул. Выселки: замена РСО и ТКО;

д. Воскресенское: замена баков РСО и ТКО.

Г. о. Ступино:

д. Петрищево, ул. Цветочная, д. 2: замена баков ТКО;

д. Кануново, ул. Урожайная: установка бака ТКО;

г. Ступино, ул. Тимирязева, д. 5: замена бака ТКО;

п. Михнево, ул. Ленина, д. 15: установка бака ТКО.

Г. о. Зарайск:

д. Большие Белыничи, ул. Полянка: замена бака РСО;

г. Зарайск, 1 мкр., д. 21: замена бака ТКО;

г. Зарайск, 2 мкр., д. 2: замена бака ТКО.

Г. о. Домодедово:

с. Никитское, ул. Верхняя-Тополиная: установка баков ТКО;

г. Домодедово, ул. Текстильщиков, д. 39: замена баков ТКО;

с. Домодедово, ул. Высотная, д. 3 к1: замена баков РСО и ТКО;

г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 36: замена бака ТКО;

г. Домодедово, ул. Рабочая, д. 7: замена бака ТКО;

г. Домодедово, ул. Кирова, д. 7 к4: замена бака ТКО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.