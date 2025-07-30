Багреева: завершено привлечение средств льготного инфраструктурного займа

В Москве успешно завершено привлечение средств льготного инфраструктурного кредита для модернизации магистральных теплосетей Мневниковской поймы, реализуемого ПАО «МОЭК». С 2023 года на этот проект было привлечено 2,5 млрд рублей по льготной процентной ставке 4%, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что мегаполис активно использует механизм инфраструктурных займов ДОМ.РФ, который предлагает льготные ставки и долгосрочное финансирование для развития городских территорий.

«Проект по модернизации теплосетей в Мневниковской пойме, который осуществляет ПАО „МОЭК“, наглядно показывает эффективность льготного инфраструктурного кредитования. Благодаря привлеченному займу в размере 2,5 млрд рублей за короткий срок был сформирован каркас системы теплоснабжения, которая обеспечивает интенсивное развитие этой территории», — сказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что сейчас здесь ведется строительство жилья, образовательных и спортивных объектов, а также благоустройство рекреационных зон.

Кредит предоставлен сроком на 3 года под 4% годовых. Льготные условия позволяют заемщикам сокращать расходы на проценты по сравнению с рыночными кредитами и перенаправлять сэкономленные средства на другие значимые городские инициативы, подчеркнула Мария Багреева.

Решение о льготном финансировании через ДОМ.РФ было одобрено правительственной комиссией по региональному развитию РФ в 2023 году. Кроме проекта ПАО «МОЭК», в столице заемные средства направляются на строительство завода по очистке сточных вод в рамках концессионного соглашения с ООО «БИОС» на сумму 8 млрд рублей.