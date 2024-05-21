Аварийно-восстановительная служба отрабатывает техносбои в Подмосковье

На контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы в течение прошедшей недели было поставлено 176 технологических сбоев, оперативные группы выполнили 132 выезда в муниципалитеты региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Число технологических сбоев в Подмосковье за минувшие 10 дней стабилизировалось на уровне прошлой недели, на контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы было поставлено 176 технологических сбоев.

Из 176 технологических сбоя 16 касались теплоснабжения, 31 — горячего водоснабжения, 14 — холодного водоснабжения, 115 — обеспечения потребителей электричеством.

Специалистами ГКУ МО «МОС АВС» проведено 34 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору. Всего с начала года сотрудники МОС АВС выполнили 2 101 выезд в муниципальные образования Московской области. Из них рабочие бригады выезжали 590, оперативные группы — 1 511 раз.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.