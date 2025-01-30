АО «Одинцовская теплосеть» капитально отремонтировала 15 котлов в 2024 году

В течение 2024 года сотрудники управления по теплоснабжению АО «Одинцовская теплосеть» проводили регулярное техническое обслуживание и ремонт котельных, тепловых сетей и ЦТП. Также регулярно проходили проверки состояния теплотрасс и оборудования. За отчетный период было капитально отремонтировано 15 котлов. Из них 7 агрегатов — собственными ремонтными бригадами, остальные 8 — привлеченными подрядными организациями, сообщает пресс-служба администрации округа.

Квалифицированный капремонт котлового оборудования необходим для обеспечения стабильной и безопасной работы котельных. Износ котлов приводит к снижению их производительности, увеличению затрат на эксплуатацию и, что наиболее важно, к рискам нештатных ситуаций. Капитальный ремонт агрегатов позволяет устранить потенциальные неисправности, заменить устаревшие компоненты и восстановить функциональность оборудования.

После завершения капремонта на котлах проводят пуско-наладочные испытания, и, получив положительные результаты, вводят их в общую тепловую схему котельной для выработки тепловой энергии в постоянном режиме.

Своевременный капитальный ремонт котлов на котельных, обновление теплотрасс, внедрение автоматизированных систем управления теплоэнергооборудованием — все это позволяет обеспечивать не только комфорт и безопасность жителей, но и закладывает основу для устойчивого развития всего коммунального хозяйства муниципалитета в будущем.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.