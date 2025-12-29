Андрей Воробьев: в Подмосковье догазифицировано 160 тысяч домохозяйств

Президентская программа догазификации в Подмосковье очень востребована. Она реализуется совместно с «Газпромом», заявил губернатор региона Андрей Воробьев в входе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас 160 тысяч домохозяйств (догазифицировано — ред). Мы стараемся планировать так, чтобы в первую очередь получали газ те, кто находится в населенных пунктах, но и дальше развиваем наши малые коттеджные поселки и так далее», — сказал губернатор.

Воробьев добавил, что власти получают большое количество благодарностей от жителей по данному президентскому проекту.

Он отметил, что для каждой семьи, для каждого человека эта программа важна.

Ранее Воробьев рассказал, что задача Подмосковья в трехлетнем периоде — радикально обновить и теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и энергоснабжение.

«Сегодня мир цифры, очень много дата-центров, большое потребление энергоприборами. И обо всем этом мы думаем», — сказал он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.