Андрей Воробьев: подготовка к зиме — очень важное мероприятие

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что подготовка к зиме — это очень важное мероприятие.

«Мы готовы, потому что у нас есть Центр управления ЖКХ и очень хочется убедиться в том, что мы внедрили, реально работает на практике», — подчеркнул Воробьев.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и губернатор Московской области Андрей Воробьев проведут в регионе масштабную проверку готовности систем энергетики к осенне-зимнему периоду.

«Мы традиционно проводим тренировки по подготовке к осенне-зимнему периоду. И сегодня мы с Андреем Юрьевичем договорились, что проведем масштабную тренировку в Московской области, в ближайшее время»», — сказал Цивилев.

В Красногорске в среду проходит межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада».