Андрей Воробьев: нужно найти решения по модернизации электросетевого хозяйства

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

Губернатор выступил на Межрегиональном энергетическом форуме с международным участием «Решения для нового технологического уклада».

«Здесь, в зале, те, кто производит датчики, и те, кто администрирует все это с помощью компьютера и искусственного интеллекта как упрощающего участие человека. Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства. Об этом будет разговор», — сказал Воробьев.

Он добавил, что разговор также будет о том, что такое льготное присоединение и как оно отражается на экономике региона и ресурсоснабжающих организаций.

«Будет разговор о лучших практиках, которые уже есть в регионах, для того чтобы каждая территория могла их реализовывать у себя — и на котельной, и на трансформаторной подстанции, и в квартире многоэтажного дома», — подчеркнул губернатор.