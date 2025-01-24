70 населенных пунктов газифицируют в Подмосковье в 2025 году

В рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области» специалистами «Мособлгаза» в этом году будет построено 300 км новых газопроводов в 70 населенных пунктах Подмосковья, где ранее не было централизованного газоснабжения. К газу смогут подключиться 9,3 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Строительство газораспределительных сетей по губернаторской программе пройдет в 20 городских округах. Газ появится в следующих населенных пунктах:

Богородский г. о.: д. Кашино;

Волоколамский г. о.: д. Анино, д. Гусенево, д. Еднево, д. Золево, д. Ильинское, д. Любятино, д. Михайловское, д. Мусино, д. Тимково, п. Трехмарьино, с. Покровское, п. Чисмена, с. Покровское, д. Анино, д. Рождествено;

г. о. Егорьевск: д. Анохино, д. Волково и д. Родионово, д. Знаменская, д. Малая Ильинка, д. Сабанино, с. Куплиям;

г. о. Кашира: д. Знаменское;

г. о. Коломна: д. Боково-Акулово, д. Молодинки, с. Большое Колычево, с. Горки, д. Щепотьево;

г. о. Серебряные Пруды: д. Колеймино;

г. о. Серпухов: д. Волохово, д. Еськино;

г. о. Ступино: с. Воскресенки;

г. о. Чехов: д. Коровино;

г. о. Шатура: д. Алексино-Туголес, д. Волосунино, д. Ворово, д. Гора, д. Шелогурово;

г. о. Шаховская: д. Житонино;

Дмитровский г. о.: д. Липино, п. Лесной;

Можайский г. о.: д. Настасьино, д. Рыльково, д. Семейники, д. Холм, д. Храброво;

Наро-Фоминский г. о.: д. Клово, д. Макаровка, д. Мельниково;

Орехово-Зуевский г. о.: д. Пашнево, д. Тереньково;

Раменский г. о.: д. Патрикеево, д. Заозерье;

Рузский г. о.: д. Апальщино, д. Булыгино, д. Вандово, д. Паново, д. Рупасово, д. Филатово;

Талдомский г. о.: д. Новая, д. Князчино.

«В рамках губернаторской программы мы продолжаем масштабную работу по обеспечению жителей Подмосковья доступом к централизованному газоснабжению. Уже 20 лет программа успешно реализуется, и за это время газ получили более 283,9 тыс. человек в 900 населенных пунктах. Мы уверены, что продолжение этой работы станет важным шагом в повышении качества жизни жителей Подмосковья и создании комфортных условий для развития региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Чтобы включить негазифицированный населенный пункт в губернаторскую программу жителям необходимо подать заявку в министерство энергетики Московской области при условии соблюдения двух критерий:

в населенном пункте прописано не менее 30 человек;

стоимость капитальных затрат на одного человека не превышает 450 тыс. рублей.

После газификации населенного пункта, жители смогут подключить дом к газу по Социальной газификации. Заявки на подключение принимаются через личный кабинет клиента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.