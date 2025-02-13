50 жителей Подмосковья выиграли по 3 999 рублей за оплату ЖКУ

«МосОблЕИРЦ» подвел итоги акции «Выигрывай с умной платежкой». Генератор случайных чисел определил 50 победителей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Акция проводилась в период с 1 ноября по 27 декабря 2024 года. Призы уже зачислены на лицевые счета победителей.

В акции приняли участие те, кто накануне Нового года оплатил коммунальные услуги в личном кабинете МосОблЕИРЦ.

В личном кабинете пользователей расчетного центра и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» есть возможность:

пользоваться сервисом «Умная платежка»;

передавать показания;

направлять обращения;

заказывать услуги;

оплачивать счета без комиссии через Систему быстрых платежей;

получать купоны на скидки при покупке товаров и услуг от программы «Коммунальный бонус».

Номера лицевых счетов победителей, а также подробные условия следующих розыгрышей призов размещены на сайте МосОблЕИРЦ .

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.