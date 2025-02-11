45 руководителей УК Подмосковья подтвердили свою квалификацию с начала года

В Московской области с начала года выдано 45 квалификационных аттестатов, которые свидетельствуют о профпригодности их получателей. Документ предоставляется на 5 лет и действует на территории всей страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В соответствии со статьей 193 Жилищного кодекса РФ генеральному директору управляющей организации для осуществления предпринимательской деятельности по управлению МКД необходим квалификационный аттестат. Его наличие — один из критериев получения лицензии управляющей организацией.

В Подмосковье утвердили методику эффективности и результативности деятельности руководителей управляющих организаций.

«Министерством совместно с руководителями управляющих организаций, представителями научного сообщества и практиками отрасли проведена большая работа по изучению ключевых показателей труда. Это собеседования, выезды на территорию и встречи. Подключились к процессу разработки критериев и ведущие университеты страны. Были определены индикаторы оценки эффективности работы, по результатам которых утверждена методика. Главная цель — стандартизировать подход и выработать прозрачный механизм рейтингования», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В I квартале 2025 года повторно сдать экзамен и подтвердить свою квалификацию придется 279 руководителям УО. Срок действия их аттестатов, выданных в 2020 году, подходит к концу.

Перечень экзаменационных тем утвержден приказом Минстроя России № 366/пр. Он включает в себя 200 вопросов, связанных со знанием отраслевой нормативной базы и комплексного содержания многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.