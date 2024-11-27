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30 жителей Подмосковья выиграли по 1 тыс руб за оплату коммунальных услуг по СБП

30 жителей Подмосковья выиграли по 1 000 рублей в рамках акции МосОблЕИРЦ «Привяжи клик — оплати вмиг». Генератор случайных чисел определил победителей среди тех, кто при оплате коммунальных услуг привязал лицевой счет к СБП. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Посмотреть номера выигравших лицевых счетов можно здесь.

Как стать участником акции:

зарегистрируйтесь и/или войдите в личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в разделе «Платежи» при оплате выберите способ «Оплатить через СБП»;

выберите банк для оплаты и подтвердите платеж;

после оплаты в приложении банка выберите опцию «Привязать счет»;

выберите карту, которую вы хотите в дальнейшем использовать для оплаты, и нажмите «Сохранить».

Готово! Теперь вы можете мгновенно оплачивать счета МосОблЕИРЦ через СБП без подтверждения и перехода в банковское приложение.

Акция продлится до 31 декабря 2024 года. В декабре определятся 30 новых победителей. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте МосОблЕИРЦ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.