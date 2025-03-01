3 млн руб заплатят водители за незаконную перевозку отходов в Подмосковье за неделю
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На протяжении последней недели в Московской области камеры дорожной сети зафиксировали 52 случая незаконной перевозки строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Они работают круглосуточно, обеспечивая мониторинг перемещения отходов строительства, сноса и грунтов. Штраф при этом формируется в упрощенном режиме и отправляется недобросовестным водителям.
Наибольшее количество нарушений с начала недели было зарегистрировано в городских округах:
- Шаховская;
- Одинцовский округ;
- Химки.
Так, по сравнению с предыдущей неделей количество случаев транспортировки отходов без соответствующего разрешения снизилось на 12%.
Получить талон на перевозку отходов строительства, сноса и грунтов можно быстро и легко на региональном портале государственных услуг. Это поможет избежать штрафов до 250 тыс. рублей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.