29 многоквартирных домов капитально отремонтировали в Коломне в 2024 году

В 2024 году в 29 многоквартирных домах городского округа Коломна был успешно проведен капремонт в рамках программы обновления жилого фонда Московской области. Эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» ежедневно контролировали соблюдение строительных норм и правил. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В 2024 году в г. о. Коломна были проведены следующие мероприятия:

отремонтированы кровли в 12 домах;

обновлены фасады в 15 домах;

заменены внутренние инженерные сети в 9 домах;

проведены работы по газоснабжению в 4 домах;

установлены 9 новых лифтов в 4 домах.

Для повышения эффективности и прозрачности работы фонда капитального ремонта Московской области активно внедряются цифровые технологии. Среди них:

автоматизированная система управления фонда («АСУ ФКР»);

онлайн-камеры видеонаблюдения хода работ по ремонту кровель, фасадов и фундаментов;

интерактивная карта капремонта;

мобильное приложение для осуществления строительного контроля «Мобильный сотрудник».

Центр управления проектами фонда капитального ремонта Московской области усилил контроль за качеством и сроками выполнения работ, практически ежедневно, выезжая в городские округа на объекты капремонта.

Проверить, включен дом в программу капремонта и какие сроки проведения работ, можно на сайте фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.