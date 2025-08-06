25–26 сентября в техцентре ВОЛИН состоится V фестиваль рабочих профессий

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ВОЛИН ФЕСТ 2025 превратится в центр международного притяжения для всех, кто интересуется востребованными профессиями в автотехобслуживании и современными достижениями в автомобилестроении, в том числе в сфере электротранспорта и электротранспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Фестиваль представляет собой профориентационное событие, где каждый может не только узнать, но и попробовать профессию в действии. Атмосфера живого интереса, практики и настоящего мастерства в каждом уголке техцентра на территории экспозиций площадью 8 тыс. кв. м.

Организаторы фестиваля: Технический центр «ВОЛИН», ассоциация «РАСТО» при поддержке Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию предпринимательства в сфере автобизнеса, союза «Одинцовская Торгово-промышленная палата», СПКА, Кадрового центра Подмосковье, ЦОПП МО.

В прошлом году фестиваль стал ярким событием года, который посетили более 2 700 участников из разных регионов России — школьники, студенты, преподаватели, работодатели, производители и поставщики автокомпонентов и оборудования, представители государственных и общественных организаций из 30 регионов России.

Что происходило на фестивале:

Интерактивные зоны, где участники сами меняли колеса, проводили диагностику, работали с инструментами и техникой;

Мастер-классы от опытных специалистов ВОЛИН и приглашенных экспертов;

Экскурсии по техцентру с погружением в повседневную работу автосервиса;

Презентации учебных заведений и программ обучения, которые помогают начать путь в профессию;

Конкурсы, фотозоны и розыгрыши, чтобы день запомнился не только знаниями, но и эмоциями;

Ярмарка вакансий от ведущих работодателей Московской области и Москвы;

Более 140 стендов с экспозициями от ретро-автомобилей до спорткаров, от экологического музея утилизации отходов до электромобилей;

Квесты и ребусы для командного и личного результата молодежи;

Деловая программа для партнеров и руководителей компаний автобизнеса.

Форма для регистрации будет здесь перед началом фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.