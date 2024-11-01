24 подъезда отремонтируют в округе Шаховская до конца года

В округе Шаховская продолжается масштабная программа по улучшению жилищных условий. В 2024 году запланирован капитальный ремонт 24 подъездов в 10 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент работы ведутся в доме 3 микрорайона Степаньково, а в 2025 году в программу ремонта войдет дом № 3 на Комсомольской.

«Мы стремимся создать комфортные условия для жизни в многоквартирных домах. Капитальный ремонт подъездов — важный шаг на пути к улучшению жилищных условий для жителей округа Шаховская», — отметил глава городского округа Замир Гаджиев.

Реализация программы по улучшению жилищных условий в округе продолжается. Администрация округа планирует и в будущем проводить работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.