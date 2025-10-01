24 юным жителям Можайского округа торжественно вручили паспорта гражданина РФ

В актовом зале Можайского отделения ЗАГСа царила особая, праздничная атмосфера. Здесь в торжественной обстановке 24 подростка получили свой первый взрослый документ — паспорт гражданина РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это значимое событие вместе с ребятами разделили их родные и близкие, которые пришли поддержать молодых граждан в этот важный день. Церемонию посетили почетные гости: глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев и депутат совета депутатов Можайского муниципального округа Валерий Нагулин.

«Сегодняшний день навсегда останется памятным для нашей семьи. С огромной гордостью мы наблюдали, как нашему сыну вручили первый важный в его жизни документ. Особенно ценно, что это произошло в стенах нашего ЗАГСа из рук главы округа — в такой теплой и торжественной обстановке», — рассказали родители.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.